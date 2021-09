Pferdesport : Guerdat siegt in Calgary - Bonus-Chance in Aachen

Der Schweizer Springreiter Steve Guerdat hat den Großen Preis der Spruce Meadows Masters in Calgary gewonnen.

Calgary | Durch seinen Sieg auf Vernard de Cerisy sicherte sich der 39-Jährige zugleich die Chance auf den Grand Slam. Schon am kommenden Sonntag kann der Olympiasieger von 2012 im Fall eines Erfolges in dem mit einer Million Euro dotierten Großen Preis beim CHIO in Aachen neben der Siegerprämie noch einen Bonus von 500.000 Euro mitnehmen. Zum Grand Slam zäh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.