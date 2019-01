Sieg gegen Kroatien : Handball-Thriller: Deutschland im WM-Halbfinale – Drama um Strobel

Deutschland schafft in einem Handball-Thriller vorzeitig den Einzug ins WM-Halbfinale. Ein Spieler fällt jetzt aber aus.

von Gregory Straub und dpa

21. Januar 2019, 22:26 Uhr

Köln | Wahnsinn! Deutschland hat vor dem letzten Hauptrundenspiel gegen Spanien (Mittwoch, 20.30 Uhr in Köln) den Einzug ins WM-Halbfinale perfekt gemacht. Gegen Kroatien gewann das DHB-Team nach einem intensiven Spiel mit 22:21 (11:11) und ist nicht mehr von einem der beiden ersten Plätze zu verdrängen. Einmal mehr beeindruckte Deutschland mit erstaunlichem Einsatzwillen und Kampfgeist. Allein die mangelnde Chancenverwertung verhinderte einen deutlicheren Sieg. Im Halbfinale geht es am Freitag in Hamburg gegen Dänemark, Schweden oder Norwegen.

Ergebnis des Abends:

Spieler des Abends: Fabian Wiede



Gegen Island hatte Fabian Wiede keinen Glanztag erwischt, dafür klappte es gegen die Kroaten umso besser: Der 24-Jährige Rückraumspieler von den Füchsen Berlin setzte einmal mehr seine Mitspieler immer wieder gekonnt in Szene – und hatte dieses Mal auch selber mehr Fortune im Abschluss. In der ersten Halbzeit traf Wiede bei vier Versuchen vier Mal ins Tor. Auch in der zweiten Hälfte blieb Wiede bei einer 100-Prozent-Quote und erzielte insgesamt sechs Tore. Er war damit der erfolgreichste deutsche Werfer.



Das Spiel:

Vor 19.250 euphorischen Zuschauern in der erneut ausverkauften Halle in Köln verdiente sich vor allem die erneut auf allerhöchstem Niveau agierende deutsche Defensive die Bestnote – und der wieder überragende Torhüter Andreas Wolff. Im Angriff haperte es dagegen gewaltig.

Das Team von Bundestrainer Christian Prokop kompensierte den bitteren Ausfall von Martin Strobel (siehe unten) mit viel Leidenschaft, großem Kampfgeist – und einer immer besser werdenden Abwehr. "Hinten auskotzen, dann können wir immer noch wechseln", forderte der Coach in einer Auszeit während des ersten Durchgangs. Tatsächlich wurde es für Kroatiens Weltklasse-Leute wie Domagoj Duvnjak und Luka Stepancic im weiteren Verlauf immer schwieriger, Lücken im deutschen Defensivblock zu finden. Dennoch blieb die hochspannende Partie eng, weil es nach dem Verlust von Strobel zum Teil ordentlich im deutschen Angriff haperte.





Das lag aber weniger am Spielaufbau, sondern an der teils mangelhaften Konzentration. Kapitän Uwe Gensheimer oder Rechtsaußen Patrick Groetzki, die beide einen schlechten Abend erwischten, vergaben aus teils besten Situationen und verpassten dadurch eine höhere Führung für die deutsche Mannschaft. Zudem kassierte die DHB-Auswahl zum Teil unnötige Zeitstrafen und verschaffte den Kroaten somit immer wieder Überzahlsituationen. Nach der überraschenden Pleite gegen Brasilien am Vortag war bei den Kroaten jedenfalls in weiten Teilen nichts von einer Verunsicherung zu spüren.

Stattdessen entwickelte sich die erwartete Partie auf Augenhöhe. Ein Großteil der anwesenden Fans ignorierte seine Sitzplätze und stand angesichts der Dramatik fast während der kompletten Partie. Und sie sahen eine deutsche Mannschaft, die immer wieder ihre Führung auf zwei oder mehr Tore hätte ausbauen können – aber diese Chancen auch immer wieder leichtfertig liegen ließ. Aber das deutsche Abwehrbollwerk stand. Und je länger das Spiel dauerte, desto mehr steigerte sich auch die Offensive.

Drama des Abends:

Ein tragisches Ende nahm das Spiel – und auch das gesamte Turnier – für den einzigen Zweitligaspieler im Kader der deutschen Mannschaft: Spielmacher Martin Strobel von der TSG Balingen verdrehte sich in der 9. Minute ohne gegnerische Einwirkung das Knie, musste minutenlang behandelt und schließlich mit einer Bahre aus der Halle gebracht werden. Der 32-Jährige zog sich einen Innenbandriss mit Verdacht auf Kreuzbandriss zu. Strobel gilt als Lenker und Denker des deutschen Spiels – sein Ausfall tut dem DHB richtig weh. Vermutlich wird Tim Suton nachnominiert.

Lapsus des Abends:



Wie bereits beim Spiel gegen Island am Samstag herrschte auch während der Partie gegen die Kroaten Gänsehautatmosphäre in der Kölner Lanxess Arena. Das Kölner Publikum beeindruckt durch seine Begeisterung – deshalb nahm Kölns Bürgermeisterin Henriette Reker während der Halbzeitpause des ersten Spiels des Abends zwischen Spanien und Brasilien stellvertretend für das Publikum eine Auszeichnung des Deutschen Handball Bundes entgegen. Reker ergriff daraufhin das Wort und bedankte sich im Namen der Zuschauer artig. Blöd nur, dass sie ihre Worte nicht an den Deutschen Handballbund richtete, sondern an den Deutschen Fußballbund. Nachdem es dafür einige Pfiffe gab, bemerkte Reker ihren Lapsus und korrigierte sich – gerade nochmal gutgegangen.

WM-Comeback des Abends:

Nach zwölf Jahren heizte die Kölner Kult-Gruppe "Höhner" vor dem Spiel gegen die Kroaten in der Lanxess Arena mit ihrem modifizierten Handball-Hit "Wenn nicht jetzt, wann dann" ein. Unter anderem heißt es in dem Song: "2019 es ist soweit. Der Handball hat uns wieder. Alles singt – wenn nicht jetzt, wann dann? – wir haben große Zuversicht. Mit dem Herz in deinen Händen und dem Willen, der niemals bricht – eine Chance, uns aufzuhalten, gibt es nicht. Komm, wir halten die Welt an, um Geschichte zu schreiben ..." Die knapp 20.000 Fans waren begeistert und gröhlten lautstark mit.

Die Tweets des Abends:



Dieser Twitter-User hatte für den Abend klare Präferenzen:





Die fanatischen Fans in Köln pfiffen die Kroaten bei deren Angriffen immer wieder gnadenlos aus. Das gefiel nicht jedem:

Die kleinliche Regelauslegung der dänischen Schiedsrichter brachte den einen oder anderen auf die Palme:



Während des Spiels blieb trotz aller Anspannung auch Zeit für Fair Play: Als Uwe Gensheimer und der Kroate Musa am Boden um einen Ball stritten, gab der Deutsche seinem Gegenspieler kurzerhand eine Umarmung. Der Schiedsrichter hatte das Spiel zu diesem Zeitpunkt aber ohnehin schon unterbrochen:

Ein prominenter Fan freute sich:









Stimmen zum Spiel:

Bundestrainer Christian Prokop: "Das war heute eine ganz harte Prüfung, so eine Drucksituation zu bestehen, darauf bin ich unheimlich stolz. Das ist für uns momentan die geilste Zeit und es ist schön, dass wir auf der Sonnenseite stehen. Es ist naheliegend, dass Tim Suton für Strobel nachnominiert wird, da er alles mitgemacht hat. Aber bestätigen werde ich nichts. Da muss ich erst noch Gespräche führen. Sie können jetzt alle spekulieren, wen wir nachnominieren, aber wir werden uns dafür Zeit nehmen und jetzt nichts bestätigen."

Der nachnominierte Kai Häfner: "Die Truppe macht es einem relativ einfach, da reinzukommen. Ich bin ja auch schon ein paar Jahre dabei. Sobald ich da bin, versuche ich immer alles zu geben, was ich habe. Ich habe extra ein paar Klamotten mehr mitgebracht, weil ich ja wusste, dass das Turnier im Idealfall etwas länger dauern kann."

Steffen Weinhold: "Es waren heute einige schwere Situation zu meistern. Unterzahlsituationen, Martins Verletzung. Es war auf Messers Schneide und dann waren es Kleinigkeiten. In der Vorrunde hatten wir zum Teil nicht das Glück auf unserer Seite, heute schon. Es war schwer, uns nach Martins Verletzung zu fokussieren. Aber wir haben das als Mannschaft gut geschafft, das für die Spielzeit zu vergessen. Jetzt sind wir natürlich alle in Gedanken bei ihm."

Torhüter Andreas Wolff: Es war der Wille. Fabi (Wiede) hat ein unglaubliches Spiel gemacht. Wir hatten wieder eine überragende Abwehr und haben wieder nur 21 Tore zugelassen, das ist aller Ehren wert. Es war ein knappes Spiel. Die Stimmung hat mich unglaublich gepusht. Ich kann nur jedem Zuschauer danken, der uns ins Halbfinale getragen hat. Es ist unglaublich geil, dass wir das jetzt schon erreicht haben und das werden wir heute Abend einfach nur genießen."

Kroatiens Domagoj Duvnjak: "Lächerlich. Wir haben nicht verdient verloren. Wir haben 60 Minuten hart gekämpft. Ich kann Deutschland nur beglückwünschen und viel Glück wünschen."