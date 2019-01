Aus dem Krankenhaus : "Der Weg ist nicht zu Ende": Emotionale Nachricht von Martin Strobel

View this post on Instagram

DANKE Ich bin sprachlos über die vielen Nachrichten und Genesungswünsche die mich auf unterschiedlichsten Kanälen, von fern und nah erreicht haben. Danke #Berlin und #Köln, dass ich das mit diesem TEAM erleben durfte. Der Weg ist noch nicht zu Ende Männer! @dhb_teams @menshandball2019 #handball19 #kempa #comebackstronger