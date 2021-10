EM-Qualifikation : Handballerinnen starten mit Kantersieg

Deutschlands Handball-Frauen sind mit dem erwarteten Kantersieg gegen Griechenland in die Qualifikation zur Europameisterschaft 2022 gestartet.

Trier | Im ersten Länderspiel vor Zuschauern seit fast zwei Jahren kam die DHB-Auswahl in Trier zu einem klaren 36:10 (17:8) und stürmte damit an die Tabellenspitze der Gruppe 3. Beste Werferin vor 518 Fans war Amelie Berger mit sieben Toren. Am kommenden Sonntag trifft die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener erneut in Trier auf Belarus. Dritter Vorr...

