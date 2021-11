Nationalmannschaft : Herberts Premierensieg doppelt wichtig für DBB-Team

Am Ende wurde es noch einmal knapp. Doch die deutschen Basketballer brachten den ersten Sieg unter dem neuen Bundestrainer über die Zeit. Der Erfolg in Polen war verdammt wichtig. Für die Tabelle, aber auch für die Stimmung.

Kazimierza Wielkiego 8, 20-400 Lublin, Polen | Nach seinem ersten Sieg als Bundestrainer pustete Gordon Herbert erst einmal tief durch. Das verdiente 72:69 in Polen hat die deutschen Basketballer in der WM-Qualifikation wieder auf Kurs gebracht und lässt sie mit frischem Selbstvertrauen in die nächsten Länderspiele im Februar 2022 gegen Israel gehen. „Ich bin sehr stolz auf meine Spieler. Wir h...

