Turnen : „Hero de Janeiro“ Toba hat nur Team im Kopf

Ein Kreuzbandriss hat ihn berühmt gemacht. Fünf Jahre nach seinem selbstlosen Einsatz in Rio de Janeiro betritt Turner Andreas Toba wieder die olympische Bühne. In Tokio steht für den „Hero de Janeiro“ wie gewohnt nur das Team im Fokus.

Koto City | Er hätte so gern die deutsche Fahne ins Olympia-Stadion getragen. Doch nach der Wahl von Wasserspringer Patrick Hausding kann sich „Hero de Janeiro“ Andreas Toba in Tokio ganz auf sein oberstes Anliegen konzentrieren: Mit der deutschen Riege an diesem Samstag (12.30 Uhr MESZ) wie vor fünf Jahren ins Mehrkampf-Finale einziehen. „Ich möchte so viel u...

