Formel 1 : Hoffen und Beten in Silverstone: Hamilton „extrem getrieben“

Formula One's coming home. In Silverstone raste die Königsklasse des Motorsports 1950 das erste Mal los. In seiner Heimat England will Rekordgewinner Lewis Hamilton die WM-Wende erzwingen.

Silverstone | Mit Kommentaren von Bernie Ecclestone wollte sich Lewis Hamilton eigentlich nicht auch noch beschäftigen. Nach einer Woche, in der der Rekordweltmeister mit einem Kommissionsbericht die Benachteiligung von Minderheiten im Motorsport gebrandmarkt hatte, wurde der Engländer mit den dann doch eher leichten Spitzen des früheren Formel-1-Alleinherrscher...

