Formel 1 : Irres Finale: Verstappen entreißt Hamilton WM-Titel

In einem dramatischen Finale krönt sich Max Verstappen zum Weltmeister der Formel 1. Lange sieht Lewis Hamilton wie der Sieger aus - ehe sich doch noch das Rennen dreht.

Abu Dhabi | In einem irren WM-Finale hat Max Verstappen seinem Rivalen Lewis Hamilton die WM-Krone auf den letzten Metern noch entrissen und zum ersten Mal die Weltmeisterschaft gewonnen. Als seine Chancen im Final-Thriller von Abu Dhabi am Sonntag schon so gut wie dahin waren, nutzte der Niederländer zwei Safety-Car-Phasen und kürte sich mit einer famosen Auf...

