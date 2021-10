Brooklyn Nets : Irving im Heimspiel gegen die Bucks „nicht spielberechtigt“

Basketball-Star Kyrie Irving wird im Heimspiel der Brooklyn Nets gegen NBA-Titelverteidiger Milwaukee Bucks nicht spielen.

New York | Das geht aus der von der NBA veröffentlichten Verletztenliste hervor, in der Irving mit dem Status „nicht spielberechtigt“ geführt wird. Dies ist ein weiteres Indiz dafür, dass der 29 Jahre alte Basketballer nicht gegen das Coronavirus geimpft ist. In New York dürfen laut geltenden Vorschriften nur geimpfte Menschen in Sporthallen. Ausnahmen gibt es n...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.