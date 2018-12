Verwirrspiel um Beziehungsstatus : Tennisfans spekulieren: Ist das die neue Freundin von Alexander Zverev?

Immer häufiger wird in der Nähe von Tennisspieler Alexander Zverev eine hübsche Dunkelhaarige gesichtet.

von Nina Brinkmann

05. Dezember 2018, 12:10 Uhr

Monaco | Nach seinem Sieg beim ATP-Finale in London hat sich Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev einen wohlverdienten Urlaub gegönnt. Auf Instagram postete er Fotos von Bootstouren oder am Pool. Aufmerksamen Beobachtern fiel auf: In mehreren Videosequenzen war immer wieder eine hübsche Brünette zu sehen. Ist sie etwa Zverevs neue Freundin?

Insbesondere die weiblichen Fans reagierten in den sozialen Netzwerken mit Argwohn und spekulieren. Klar ist: Die Frau, die immer wieder im Umfeld des Hamburgers zu sehen ist, heißt Olga Sharypova. Dem "Tennismagazin" zufolge ist sie 21 Jahre alt und kommt aus Moskau. Als Jugendliche soll sie ebenfalls eine gute Tennisspielerin gewesen sein und an großen Jugendturnieren wie der Eddie-Herr-Trophy oder dem Orange Bowl teilgenommen haben.

"Anscheinend sind wir nur Freunde"

Auf dem neuesten Bild des Hamburgers ist Sharypova auch zu sehen. Dort schreibt Zverev "Anscheinend sind wir nur Freunde". Sharypova kommentierte das Bild mit: "Beste Freunde" und einem vielsagenden Lach-Emoji.

Noch Ende Oktober hatte Zverev in einem Interview betont, Single zu sein. Schon zu diesem Zeitpunkt war die schöne Russin immer häufiger in seiner Nähe gesichtet worden.

Unter anderem beim Turnier in Peking, als sie nach einer Trainingseinheit mit dem 21-Jährigen noch einige Bälle hin und her spielte. In Shanghai saß sie anschließend in seiner Box, doch Zverev stellte klar: "In China war nur eine Bekannte mit dabei, eine Bekannte meiner Familie. Sie ist nicht meine feste Freundin oder sonst was. Das war nichts Großartiges." (Weiterlesen: Boris Becker adelt Alexander Zverev: "Ein Star ist angekommen")

Sagen Bilder mehr als Worte?

Zverev und Sharypova machen derzeit zwar noch ein Geheimnis um ihren Beziehungsstatus, doch auch die 21-Jährige hat bereits mehrere gemeinsame Fotos veröffentlicht. Und manchmal sagen Bilder eben mehr als Worte – dies ist zumindest die vorherrschende Interpretation unter den Zverev-Fans.