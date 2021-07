Nach Corona-Infektion : Japans Golf-Idol Matsuyama fit für Olympia

Japans Golf-Superstar Hideki Matsuyama ist nach der überstandenen Corona-Infektion bereit für die Olympischen Spiele in seinem Heimatland.

Kawagoe | „Vor drei Wochen wurde ich positiv auf Covid-19 getestet und ich war mir nicht wirklich sicher, ob ich es hierher schaffen würde. Jetzt bin ich endlich hier und sehr glücklich“, sagte der aktuelle Masters-Sieger am Dienstag in Tokio. Nach dem positiven Befund beim PGA-Turnier in Detroit war der 29-Jährige zehn Tage lang positiv auf Covid getestet w...

