Dressur-Olympiasiegerin : Jessica von Bredow-Werndl: „Es fühlte sich unecht an“

Dressur-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl hat ihr Glück auch einen Tag nach ihrem Goldgewinn bei den Tokio-Spielen nicht fassen können.

Chuo City | „Ich bin aufgewacht und es fühlte sich so unecht an“, sagte die 35-jährige Reiterin nach weniger als vier Stunden Schlaf. „Ich bin glücklich, müde und wahnsinnig dankbar, dass es so gekommen ist.“ Nach dem Sieg am Mittwoch mussten sie und Isabell Werth, die Silber gewann, eine kalte Dusche über sich ergehen lassen. „Wir wurden hinterhältig am Stall...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.