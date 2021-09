Formel 1 : Jochen Mass wird 75: Verstappen wäre „würdiger Weltmeister“

Eigentlich ist Jochen Mass in die See verliebt - er macht jedoch auf dem Asphalt Karriere. In der Formel 1 gehört er noch heute zu einem exklusiven deutschen Club.

Grasse | Die Formel 1 lässt Jochen Mass nicht ganz los. Der frühere Königsklassen-Pilot verfolgt den WM-Zweikampf zwischen Titelverteidiger Lewis Hamilton und Herausforderer Max Verstappen mit kritischem Interesse. Seine Krönungs-Sympathien sind eindeutig. „Max Verstappen sollte es werden. Er wäre ein würdiger Weltmeister“, sagte Mass der Deutschen Presse-A...

