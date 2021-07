Olympia : Jugend forsch: Gold-Teenager im Fokus - Historie warnt

Zu den Überraschungen der ersten Olympia-Woche in Japan gehören sehr junge Athleten. Im Skateboard gehen die Medaillen an Sportlerinnen, die fast noch Kinder sind. Nicht allen gefällt so ein Trend.

Tokio | Mit den Olympischen Spielen wollte Pierre de Coubertin vor mehr als 100 Jahren die Jugend der Welt zusammenführen - selten ist der Nachwuchs beim größten Sportevent so in den Fokus gestürmt wie 2021 in Tokio. Die 13-jährige Japanerin Momiji Nishiya trickste sich auf dem Skateboard vor der gleichaltrigen Rayssa Leal aus Brasilien zu Gold. Mit 17 Jah...

