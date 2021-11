Formel 1 : „Kampf bis zum Ende“ zwischen Hamilton und Verstappen

Max Verstappen kann im nächsten Formel-1-Rennen Weltmeister werden. Allerdings ist Lewis Hamilton pünktlich zum Saisonfinale wieder in Topform und lauert. Drama scheint im Endspurt vorprogrammiert.

Doha | Lewis Hamilton ist zurück in dem Modus, in dem ihn alle Gegner fürchten. „Er ist voll da. Brutal und kaltblütig“, sagt Toto Wolff. Der Motorsportchef von Mercedes beschreibt die Wandlung seines Superstars eindringlich. Man habe „den Löwen in ihm geweckt“, sagt er über den 36-Jährigen. Durch Hamiltons Sieg in Katar steuert das packende Formel-1-Tite...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.