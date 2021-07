Sponsoring : Katar: Keine Verhandlungen zwischen DFB und Qatar Airways

Katar hat Berichte über eine mögliche Partnerschaft zwischen dem Deutschen Fußball-Bund und der Luftfahrtgesellschaft Qatar Airways zurückgewiesen.

Frankfurt am Main | „Entgegen der Presseberichterstattung hat es zu keinem Zeitpunkt Verhandlungen oder Gespräche zwischen Qatar Airways und dem DFB über ein Sponsoring oder sonstige Förderungen gegeben“, teilte der katarische Botschafter in Deutschland, Abdullah bin Mohammed Al Thani, mit. Qatar Airways ziehe es „derzeit nicht in Betracht, entsprechende Verhandlungen...

