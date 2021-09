US Open : Kerber gewinnt - Gojowczyk-Coup bei US Open

Ohne Trainer reist er nach New York, ins Hauptfeld schafft er es mit drei Siegen in der Qualifikation: Peter Gojowczyk sorgt bei den US Open für eine weitere Überraschung - und eine Premiere.

New York | Angelique Kerber hat das Duell der ehemaligen Turniersiegerinnen bei den US Open für sich entschieden und mit einem Sieg gegen Sloane Stephens das Achtelfinale erreicht. Die ehemalige Weltranglisten-Erste aus Kiel setzte sich am Freitag gegen die Amerikanerin in einem hochklassigen Match mit 5:7, 6:2, 6:3 durch. Peter Gojowczyk gewann einen Verglei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.