US Open : Kerber scheidet gegen Osaka-Bezwingerin Fernandez aus

Angelique Kerber war vorgewarnt. Ihre 18 Jahre alte Gegnerin hatte in der Runde zuvor Titelverteidigerin Naomi Osaka bezwungen. Und auch Kerber verzweifelte an der unerschrockenen Leylah Fernandez.

New York | Angelique Kerber ist bei den US Open im Achtelfinale ausgeschieden. Die Turniersiegerin von 2016 musste sich am Sonntag der 18 Jahre alten Kanadierin Leylah Fernandez nach einem hochklassigen Match mit 6:4, 6:7 (5:7), 2:6 geschlagen geben. Die Nummer 73 der Weltrangliste hatte zuvor bereits Titelverteidigerin Naomi Osaka aus Japan bezwungen. Einen ...

