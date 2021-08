Tennis-Grand-Slam-Turnier : Kerber wendet Erstrunden-Aus bei US Open mit Mühe ab

Die frühere Turniersiegerin und ehemalige Weltranglisten-Erste Angelique Kerber hat bei den US Open ein Erstrunden-Aus noch abgewendet.

New York | Die 33 Jahre alte Tennisspielerin aus Kiel setzte sich am Montag bei dem Grand-Slam-Turnier in New York gegen Dajana Jastremska aus der Ukraine nach verlorenem ersten Satz noch mit 3:6, 6:4, 7:6 (7:3) durch. 2016 hatte Kerber in Flushing Meadows den Titel geholt, in diesem Jahr gilt sie nach ihren jüngsten Ergebnissen als Mitfavoritin auf den Titel. ...

