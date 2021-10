American Football : Koç Rams Istanbul starten künftig in der ELF

Die European League of Football (ELF) kann das zwölfte Team in ihren Reihen begrüßen.

Hamburg | Wie die Liga mitteilte, gehen in der kommenden Saison auch die Koç Rams aus der türkischen Metropole Istanbul an den Start. Damit umfasst die ELF in Deutschland, Polen, Österreich, Spanien und der Türkei künftig fünf Nationen. „Istanbul verfügt nicht nur über ein eingespieltes Team, dahinter steht auch eine funktionierende Organisation mit tolle...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.