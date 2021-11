Grand-Slam-Turnier : Kyrgios relativiert Absage-Aussagen zu den Australian Open

Australiens Tennis-Ass Nick Kyrgios hat seine aufsehenerregenden Aussagen zu einer Absage der Australian Open relativiert.

Vancouver | „Ich will nicht, dass die Australian Open abgesagt werden, ich lebe dafür“, sagte Kyrgios in einer Instagram-Story. „Ich hoffe, dass die Open stattfinden. Aber sie sollen sicher sein und alles soll richtig ablaufen.“ Das Grand-Slam-Turnier beginnt am 17. Januar 2022 in Melbourne. Der 26-Jährige hatte in seinem Podcast „No Boundaries“ gesagt: „Ich d...

