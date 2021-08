Sommerspiele in Tokio : Lauf-Ass Klosterhalfen setzt sich bei Olympia „keine Limits“

Die deutsche Rekordläuferin Konstanze Klosterhalfen schließt trotz einer schwierigen vorolympischen Saison in Tokio eine Medaille über 10.000 Meter nicht aus.

Shinjuku City | Deutschlands Ausnahmeläuferin Konstanze Klosterhalfen verliert nicht gerne Zeit. Kurz nach der Ankunft im olympischen Dorf in Tokio ist sie „erst einmal eine Runde“ gelaufen, als Auftakt der finalen Vorbereitung auf den 10.000-Meter-Lauf am Samstag (13.45 Uhr/MESZ). Wegen eines Belastungssyndroms im Becken hatte die 24-Jährige in diesem Jahr länger...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.