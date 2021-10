Bahnradsport : Lisa Brennauer Europameisterin in der Einerverfolgung

Olympiasiegerin, Weltmeisterin und nun Doppel-Europameisterin - Lisa Brennauer fährt von Erfolg zu Erfolg. Neben den Sieg der Allgäuerin kann das deutsche Team bei der Bahnrad-EM auch Silber für Pauline Grabosch und Bronze für Mieke Kröger bejubeln.

Grenchen | Lisa Brennauer aus Durach fährt weiter auf einer beispiellosen Erfolgswelle. Nach dem Olympia-Triumph in der Mannschaftsverfolgung und dem WM-Sieg in der Mixed-Staffel bei den Straßen-Titelkämpfen in Belgien feierte die 33-Jährige bei den Bahnrad-Europameisterschaften in Grenchen das Double. Nach dem Sieg am Mittwoch in der Mannschaftsverfolgung...

