Baseball : MLB: Atlanta Braves gewinnen World Series

Zwei Tage nach der Enttäuschung vor den eigenen Fans schaffen die Atlanta Braves doch noch den erhofften großen Erfolg: Das Team gewinnt die World Series und beendet eine 26 Jahre andauernde Durststrecke. Auch Fans der anderen MLB-Teams sind damit zufrieden.

Houston | Als die 26 Jahre Warten endlich vorüber waren und die Atlanta Braves zum vierten Mal in ihrer Geschichte die World Series gewonnen hatten, hörte man in Houston nur noch deren Fans. Um 22:33 Uhr Ortszeit am Dienstagabend war der vierte Sieg in der Best-of-seven-Serie gegen die Houston Astros perfekt - und bei der Siegerehrung keine 20 Minuten später...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.