Formel 1 : Marko zu Mercedes: Verliert man, muss man das akzeptieren

Nach dem WM-Triumph von Max Verstappen soll sich Mercedes nach Einschätzung von Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko mit der Titelentscheidung abfinden.

Abu Dhabi | „Wir verstehen die Frustration“, räumte der Österreicher im Hörfunkprogramm der BBC ein. „Aber was ich nicht verstehe: Sie hätten auch an die Box kommen können. Sie haben es aber nicht getan. Das war ihr Fehler.“ In einer kontroversen Schlussphase mit spätem Safety Car im letzten Grand Prix des Jahres am Sonntag in Abu Dhabi ließ sich Red-Bull-Pilo...

