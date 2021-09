Formel 1 : Masepin sieht Rivalität mit Mick Schumacher als Normal an

Mick Schumachers Teamkollege Nikita Masepin sieht die Rivalität mit dem Sohn von Rekord-Weltmeister Michael Schumacher als normal an.

Berlin | Sie seien Teamkollegen, die beide Anführer sein wollten, sagte der Russe der „Bild am Sonntag“. „Er wird nicht akzeptieren, dass er die Nummer zwei ist. Und ich werde das auch nicht. Auf der Strecke will ich ihn genauso schlagen wie jeden anderen Fahrer auch“, sagte der 22-Jährige. So würden sie sich gegenseitig zu besseren Leistungen pushen. Masep...

