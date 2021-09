Tennis-Grand-Slam-Turnier : Medwedew erster Halbfinalist bei US Open

Der Tennis-Weltranglisten-Zweite Daniil Medwedew steht bei den US Open als erster Halbfinalist in der Herren-Konkurrenz fest.

New York | Der 25 Jahre alte Russe beendete am Dienstag bei dem Grand-Slam-Turnier in New York die Siegesserie des gleichaltrigen niederländischen Qualifikanten Botic van de Zandschulp. Medwedew setzte sich gegen den 117. der Weltrangliste mit 6:3, 6:0, 4:6, 7:5 durch. Van de Zandschulp stand zum ersten Mal bei einem der vier wichtigsten Turniere im Viertelfinal...

