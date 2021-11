Formel 1 : Mercedes düpiert Verstappen: Bottas holt Pole in Mexiko

Diese Pole Position hatten Red Bull und Max Verstappen eigentlich fest eingeplant. In Mexiko geht der WM-Spitzenreiter als Favorit in die Qualifikation - und muss sich am Ende geschlagen geben.

Iztacalco | Formel-1-Spitzenreiter Max Verstappen hat bei der Jagd nach seinem ersten Titel einen unerwarteten Dämpfer hinnehmen müssen. In der spannenden Qualifikation zum Großen Preis von Mexiko musste sich der klar favorisierte Red-Bull-Pilot mit dem dritten Platz begnügen. Überraschend stellte der Finne Valtteri Bottas seinen Mercedes auf die Pole Position...

