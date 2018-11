Nach Missbrauchsskandal in USA : NOK bereitet Auflösung von Turnverband vor: "Ihr habt besseres verdient"

Nach dem Missbrauchsskandal in den USA steht der amerikanische Turnverband vor seiner Aberkennung als Dachorganisation.

von dpa

06. November 2018, 06:40 Uhr

Colorado Springs | Das Nationale Olympische Komitee der Vereinigten Staaten (USOC) hat die nötigen Schritte eingeleitet, um dem US-Turnverband infolge des Missbrauchsskandals seinen Status als nationale Dachorganisation abzuerkennen. Dies teilte das USOC am Montag (Ortszeit) mit. In einem offenen Brief an die US-Turngemeinschaft erklärte die Komitee-Vorsitzende Sarah Hirshland, der Turnverband stehe vor großen Herausforderungen, die er in seiner aktuellen Struktur nicht überwinden könne.

"Ihr verdient etwas besseres"

"Ihr verdient etwas besseres", schrieb Hirshland in ihrem Brief. "Aber ich habe heute keine perfekte Antwort. Es ist eine Situation, in der es keine perfekten Lösungen gibt. Einem Verband die Anerkennung zu entziehen ist keine einfache Entscheidung, aber ich glaube, es ist die richtige."

Das weitere Schicksal von USA Gymnastics liegt nun in den Händen der USOC-Vorstandsmitglieder, die unter Beihilfe eines Untersuchungsausschusses über die Zukunft des Turnverbandes abstimmen werden.

Teamarzt Nassar zu 175 Jahren Gefängnis verurteilt

Der ehemalige Verbands-Teamarzt Larry Nassar war seit Sommer 2017 in drei Urteilen für den Missbrauch teils minderjähriger Opfer zu bis zu 175 Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte sich in den Verfahren schuldig bekannt, mehrere Mädchen sexuell misshandelt zu haben. Insgesamt waren Anzeigen hunderter Turnerinnen und ihrer Eltern gegen ihn eingegangen, darunter die Olympiasiegerinnen Alexandra Raisman, McKayla Maroney und Simone Biles.