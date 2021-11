NBA : Mit Wagners Hilfe: Magic bezwingen New York Knicks

Der Berliner Rookie Franz Wagner mischt die NBA ordentlich auf: Bei dem Spiel gegen die Knicks positionierte er sich als zweitbester Werfer seiner Mannschaft.

New York | Rookie Franz Wagner kommt in der NBA immer besser zurecht und hat den Orlando Magic zu einem Sieg über die New York Knicks verholfen. Der 20 Jahre alte Berliner verbuchte beim 104:98 im Madison Square Garden 16 Punkte und neun Rebounds und war damit zweitbester Werfer seiner Mannschaft. Sein Bruder Moritz Wagner steuerte sechs Zähler zum erst dritt...

