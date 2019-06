Vorfall im Video : Nach Attacke auf Spieler: NBA-Investor muss tief in die Tasche greifen

Mark Stevens schubste und beschimpfte NBA-Star Kyle Lowry während eines Spiels. Das blieb nicht ohne Folgen.

von dpa

07. Juni 2019, 15:45 Uhr

Oakland | Der Investor der Golden State Warriors, Mark Stevens, ist nach seiner Pöbel-Atacke gegen Toronto-Raptors-Profi Kyle Lowry bestraft worden. Stevens darf ein Jahr lang kein NBA-Spiel besuchen, ist für den gleichen Zeitraum von allen Team-Aktivitäten der Warriors ausgeschlossen und muss zudem eine Geldstrafe in Höhe von 500.000 Dollar (rund 444.000 Euro) zahlen, wie die nordamerikanische Basketball-Liga und Golden State am Donnerstag (Ortszeit) bekanntgaben.

Stevens hatte Lowry bei der Niederlage der Warriors im dritten Spiel der Best-of-Seven-Finalserie geschubst und obszöne Dinge gesagt, als der Raptors-Spieler auf der Jagd nach einem Ball in den Zuschauer-Rängen gelandet war:

Später gab sich der Investor um Verzeihung. "Was ich getan habe, war falsch und es gibt keine Entschuldigung dafür", wird Stevens in einem Statement zitiert. Golden State liegt nach der Niederlage gegen die Kanadier vor dem vierten Spiel am Samstag mit 1:2 zurück.