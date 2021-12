Pandemie : NBA-Stars Harden und Antetokounmpo stehen auf Corona-Liste

Die Basketball-Superstars James Harden und Giannis Antetokounmpo stehen auf der Corona-Liste der NBA - und ihren Teams damit auf absehbare Zeit nicht zur Verfügung.

New York | Das geht aus der am Dienstag veröffentlichten Ausfallliste der NBA hervor. Die Brooklyn Nets hatten den Ausfall von Harden und sechs weiteren Profis bereits vor der Partie gegen die Toronto Raptors öffentlich gemacht. Die Milwaukee Bucks als Titelverteidiger müssen erstmals am Mittwoch gegen die Indiana Pacers auf ihren wichtigsten Spieler verzichten....

