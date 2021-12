Basketball-Star : NBA: Ungeimpfter Irving kehrt zu den Nets zurück

Die Brooklyn Nets werden wieder auf Kyrie Irving zurückgreifen.

New York | Das teilte das NBA-Team aus New York mit. Es hatte in den ersten beiden Saisonmonaten noch auf seinen Superstar verzichtet, da sich Irving als einer von wenigen NBA-Spielern nicht gegen das Coronavirus impfen lassen möchte. Irving wird für die Nets aber nicht in Heimspielen auflaufen können, als ungeimpfte Person ist dies im US-Bundesstaat New York...

