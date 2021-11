American Football : NFL: Patriots holen fünften Saisonsieg

Die New England Patriots kommen in der NFL immer besser in Fahrt und haben durch einen Auswärtssieg bei den Carolina Panthers nun vier der vergangenen fünf Partien gewonnen.

Charlotte | Das Team um den Stuttgarter Jakob Johnson bezwang die Panthers beim Comeback von deren Star Christian McCaffrey mit 24:6. Weil die Bufallo Bills parallel völlig unerwartet gegen die Jacksonville Jaguars 6:9 verloren, haben beide Teams aus der AFC East nun fünf Siege und alle Chancen auf die Playoffs. Die Bills zählen zu den Topteams der NFL, die Jagua...

