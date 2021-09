American Football : NFL-Superstar Brady bereit für neue Rekordjagd

Der Weg zum Super Bowl in der NFL führt wieder nur über Superstar Tom Brady. Der erfolgreichste Football-Profi fühlt sich auch mit 44 noch in Titelform. Die neue Saison birgt aber reichlich Unwägbarkeiten.

Tampa | Selbst im Alter von 44 Jahren denkt Tom Brady noch lange nicht an das Ende seiner Karriere als erfolgreichster Football-Spieler der Geschichte. Vor dem Start der neuen NFL-Saison in dieser Woche gab der Quarterback-Superstar stattdessen eine Warnung an die Konkurrenz ab. „Ich kann den Ball immer noch werfen, als wäre ich 24“, sagte der siebenmalige...

