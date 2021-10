Eishockey : NHL: Draisaitl arbeitet mit Edmonton Oilers am Startrekord

Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl ist mit den Edmonton Oilers auf Rekordkurs in der nordamerikanischen Profiliga NHL.

Las Vegas | Die Kanadier gewannen bei den Vegas Golden Knights mit 5:3 und feierten den fünften Sieg im fünften Saisonspiel. Eine solche Auftaktbilanz hatten die Oilers in den Saisons 1985/86 und 2019/20. Ihr Startrekord liegt 39 Jahre zurück. 1983 gelangen ihnen sieben Erfolge in den ersten sieben Partien. In Las Vegas traf der Kölner Draisaitl zum 3:2 und zu...

