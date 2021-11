Eishockey-Profiliga : NHL wählt Eishockey-Profi Seider zum Rookie des Monats

Eishockey-Jungprofi Moritz Seider ist in der nordamerikanischen NHL zum Neuling des Monats („Rookie of the Month“) Oktober gewählt worden.

Gut zwei Wochen nach seinem Debüt für die Detroit Red Wings setzte sich der 20 Jahre alte Verteidiger aus Zell an der Mosel in einer Punktewertung vor allen anderen Jungprofis der Liga durch, teilte die NHL am D...

