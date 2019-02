Gruppierung "Gremium MC" : Nach Eishockey-Spiel in Nürnberg: Polizisten bei Prügelei mit Rockern verletzt

Ein Beamter ist bis auf weiteres dienstunfähig.

von dpa

04. Februar 2019, 16:29 Uhr

Nürnberg | Sieben Polizisten sind nach einem Spiel der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in Nürnberg bei einer Schlägerei mit Rockern verletzt worden. Ein Beamter sei nach Faustschlägen gegen den Kopf und Stichen mit Fingern in die Augen bis auf weiteres dienstunfähig, teilte die Polizei am Montag mit. "Es ist nur glücklichen Umständen geschuldet, dass der Polizeibeamte keine bleibenden Augenschäden erlitt."

Gruppierung "Gremium MC"

Vier Rocker der Gruppierung Gremium MC hatten die Polizisten den Angaben nach am Sonntag nach dem DEL-Spiel Nürnberg Ice Tigers gegen Straubing Tigers (3:2 nach Verlängerung) angegriffen, als die Beamten einen von ihnen kontrollieren wollten.