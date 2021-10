Ski alpin : Nach Knie-OP: Dreßen fällt für erste Saisonrennen aus

Skirennfahrer Thomas Dreßen wird die ersten Speed-Events der kommenden Saison und womöglich auch größere Teile des kommenden Weltcup-Winters verpassen.

Schwäbisch Hall | Er werde bei den Rennen in Lake Louise (Kanada) und Beaver Creek (USA) am letzten November- und ersten Dezember-Wochenende nicht an den Start gehen, sagte der 27-Jährige bei der Einkleidung des Deutschen Skiverbands (DSV) in Schwäbisch Hall am Mittwoch. Auch die Rennen in Gröden seien kein Thema. An die Olympischen Spiele in Peking im kommenden Februa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.