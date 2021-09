CHIO in Aachen : Nach Sturz: Ehning nicht beim Preis von NRW dabei

Nach seinem Sturz am Vorabend verzichtet Springreiter Marcus Ehning am heutigen Freitag auf einen Start im Preis von Nordrhein-Westfalen beim CHIO in Aachen.

Aachen | „Ich bin wieder fit“, sagte der 47-Jährige aus Borken. „Auch wenn es mir wieder gut geht: Das ist hier der CHIO Aachen, und dort startet man nur, wenn man definitiv bei 100 Prozent ist.“ Ehning war am Donnerstagabend in der Vorbereitung auf den prestigeträchtigen Nationenpreis auf dem Abreiteplatz mit seinem Pferd A la Carte gestürzt. Der Team-Olym...

