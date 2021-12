Slalom-Weltcup : Nächste Nullnummer für Skirennfahrer Straßer - Drama um Noel

Skirennfahrer Linus Straßer ist auch im zweiten Slalom-Weltcup der Saison ohne Punkte geblieben.

Sankt Maria im Pein | Der Münchner schied im ersten Durchgang des Nachtevents von Madonna di Campiglio nach einem Fahrfehler im oberen Streckenabschnitt aus. Schon in Val d'Isère hatte der 29-Jährige vor eineinhalb Wochen - damals geschwächt von einem Magen-Darm-Infekt - das Finale verpasst. Drama um Noel Der Sieg ging an Weltmeister Sebastian Foss-Solevaag aus No...

