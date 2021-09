Italian Open : Nächster Höjgaard-Zwilling-Triumph: Nicolai gewinnt in Rom

Fabrizio Corradetti/LPS via ZUMA Press Wire/dpa

Golfprofi Nicolai Höjgaard hat nur eine Woche nach dem Triumph seines Zwillingsbruders Rasmus ebenfalls ein Turnier auf der European Tour gewonnen.

Rom | Der 20-jährige Däne setzte sich am Sonntag bei der Italian Open in Rom mit einem Gesamtergebnis von 271 Schlägen vor dem Polen Adrian Meronk und Englands Golfstar Tommy Fleetwood (beide 272 Schläge) durch. Für Nicolai war es der Premierensieg auf der Tour. Rasmus, der in Rom den 18. Platz belegte, hatte vor einer Woche beim Gewinn des European Mast...

