Es geht auch um Sachbeschädigung unter Alkoholeinfluss : Neuer Sex-Eklat beim deutschen Reitverband

Bei der Aufarbeitung von Fälle sexueller Gewalt ist der deutsche Reitverband auf einen weiteren Fall gestoßen.

von dpa

11. September 2018, 19:58 Uhr

Tryon | Der deutsche Reitverband FN ermittelt in einem weiteren Fall den Vorwurf sexualisierter Gewalt durch Nachwuchsreiter. Das bestätigte FN-Generalsekretär Soenke Lauterbach am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. "Wir haben in den letzten zehn Tagen drei Vorfälle bei Turnieren gemeldet bekommen, bei einem davon ging es um sexuelle Belästigung", sagte Lauterbach am Rande der WM in den USA. "Wir haben das auch an die Polizei weitergegeben."



Auch Sachbeschädigung und Alkoholeinfluss

Vor knapp zwei Wochen hatten die FN nach einer Veröffentlichung des "Spiegel" Probleme mit einigen Nachwuchsreitern bestätigt. Es ging um Alkoholmissbrauch, Sachbeschädigung und den Vorwurf eines sexuellen Übergriffs durch einen Reiter aus dem Nachwuchs-Kader.

"Wir haben dazu aufgefordert, uns Vorfälle zu melden, und das ist Gott sei Dank passiert", sagte der FN-Generalsekretär. "Wir brauchen belastbare Informationen und keine Gerüchte vom Stammtisch." Allen Vorwürfen, die gemeldet werden, "gehen wir nach. Wir kümmern uns darum und geben sie wenn nötig auch an die zuständigen Behörden weiter." Bei den nun gemeldeten Vorfällen gehe es auch um Sachbeschädigung unter Alkoholeinfluss.

Bisher wurde ein Nachwuchssportler in erster Instanz in einem Verfahren wegen des Vorwurfs sexualisierter Gewalt für 18 Monate gesperrt. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig. Zudem ermittelt die Staatsanwaltschaft Münster, nachdem die FN den Fall weitergegeben hatte.