Ski alpin : Neureuther: „Wäre an der Zeit, Rennkalender zu ändern“

Felix Neureuther hat den frühen Start in den Weltcupwinter der alpinen Skirennfahrer am 23. Oktober in Sölden scharf kritisiert.

Berlin | „Es stellt sich wieder die gleiche Frage: Muss es denn wirklich sein, dass man so früh in eine Weltcupsaison startet? Reicht nicht auch einen Monat später?“, sagte der 37 Jahre alte Bayer im Interview der „Welt am Sonntag“. Es sei „an der Zeit, endlich am Rennkalender etwas zu ändern. Man weiß doch aus der Erfahrung der vergangenen 20 Jahre, dass d...

