PGA-Tour : Norweger Hovland holt zweiten Sieg in Mayakoba

Der Norweger Viktor Hovland hat zum zweiten Mal in Serie das PGA-Turnier auf dem Golf-Kurs in Mayakoba gewonnen.

Playa del Carmen | Am Schlusstag war sein Erfolg in Mexiko zu keinem Zeitpunkt in Gefahr, bei seiner 67er-Runde hatte er nie weniger als drei Schläge Vorsprung auf die Verfolger. Rang zwei ging an Carlos Ortiz aus Mexiko, der am Ende auf 265 Schläge kam und damit vier mehr als Hovland. Für den 24-Jährigen sind die Siege bei der World Wide Technology Championship bisl...

