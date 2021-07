Rund um Olympia : Notizen von den Olympischen Spielen in Tokio

Notizen von den Olympischen Spielen in Tokio - gesammelt von der Deutschen Presse-Agentur.

Minato City | ZUSCHAUER: Das letzte NBA-Finale wollten sich auch die deutschen Basketballer in Tokio nicht ganz entgehen lassen. Aufgrund des vollen Terminplans wenige Tage vor dem Olympia-Auftakt am Sonntag gegen Italien reichte es aber nur zum Schauen der Begegnung an einer Bushaltestelle auf einem Tablet. Der Deutsche Basketball-Bund postete ein entsprechendes F...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.