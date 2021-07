Olympisches Basketballturnier : Nowitzkis Rat an seine Nachfolger: Genießt diese Zeit!

Die deutschen Basketballer sind nach 13 Jahren wieder bei Olympia dabei. Anders als 2008 in Peking mit Dirk Nowitzki soll nicht wieder in der Vorrunde Schluss sein. Das wird alles andere als leicht.

Shinjuku City | Diesen Moment mit der deutschen Fahne in der Hand wird Dirk Nowitzki niemals vergessen. Olympia-Eröffnungsfeier 2008, der beste deutsche Basketballer der Geschichte läuft in Peking vor seinen Landsleuten ins Stadion ein. Alle jubeln ihm zu, er jubelt zurück. Für den Würzburger bedeutete die Teilnahme an den Sommerspielen in China die Erfüllung eine...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.