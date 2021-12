Snooker : Nur eine Partie des 1. BC Schwerin am Doppelspieltag

Vorgesehen war eigentlich ein Wochenendausflug für die Zweitligisten des 1. Billard-Club Schwerin mit einem Doppelspieltag. Die Partie in Schipkau findet statt, die in Dresden fällt aber aus.

Schwerin | So hatten sich die Snooker-Spieler des 1. BC Schwerin das kommende Wochenende nicht vorgestellt. Eigentlich sollte es eine Reise nach Brandenburg und Dresden werden, doch aufgrund der derzeitigen Pandemie-Auflage wurde eine Station gestrichen. „Die Begegnung in Dresden wurde abgesagt. Konsequent wäre es gewesen, wenn auch das Gastspiel in Schipkau aus...

