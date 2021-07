Sommerspiele in Tokio : Olympia-Teams verabschiedet: „Gewisse Sorge fliegt mit“

Laura Ludwig steigt voller Vorfreude in den Flieger, den Basketballern geht es nicht anders. Den Delegationsverantwortlichen des DOSB allerdings ist die Anspannung beim Abflug nach Tokio anzusehen.

Frankfurt am Main | Die Reise ins Ungewisse hat für das deutsche Olympia-Team offiziell am Sonntagabend kurz nach 18.00 Uhr mit dem Lufthansa-Flug 716 begonnen. Bei der Verabschiedung am Airport Frankfurt/Main unter strengen Corona-Regeln mischten sich in die Vorfreude der Sportler die nachdenklichen Worte des Delegationsleiters. „Eine gewisse Sorge fliegt mit: Kann e...

