Tennis : Olympiasieger Zverev bei US Open gegen Amerikaner Querrey

Alexander Zverev trifft bei den US Open der Tennisprofis in New York in der ersten Runde auf Sam Querrey aus den USA.

New York | Das ergab die Auslosung für das letzte Grand-Slam-Turnier der Saison in New York. Der an Position vier eingestufte Zverev führt im direkten Vergleich mit der Nummer 77 der Weltrangliste 2:0. Der an eins gesetzte Novak Djokovic wurde in die gleiche Turnierhälfte wie Olympiasieger Zverev gelost, so dass die Topfavoriten auf den Titel im Halbfinale au...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.